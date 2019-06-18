Украина

Украинок освободили из сексуального рабства: их приглашали в Испанию работать горничными

В Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых — украинки. Ранее во Львове разоблачили местную жительницу, которая попыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на АР, женщин приглашали на работу в Испанию и обещали устроить горничным, но вместо этого они попадали к сутенерам. В рамках это дела были арестованы двое испанцев и двое украинцев, которых, среди прочего, подозревают в торговле людьми и создании преступной организации.

Сообщается, что делки, размещая рекламную информацию в интернете, обещали украинкам не только хорошо оплачиваемую работу в Бургосе, но и предоставляли заем на оплату проезда до Испании.

На месте же их под угрозой расправы заставляли работать проститутками по 10 часов в сутки семь дней в неделю. Существовала система штрафов, которая не позволяла женщинам расплатиться с «работодателями».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хмельницком сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили факт торговли человеком. Так, жительница областного центра пыталась за 40 тысяч гривен «сдать в аренду» в бордель свою 16-летнюю дочь.

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