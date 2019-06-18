Украина

Макрон прощупал Зеленского на предмет "красных линий", — дипломат о визите президента в Париж

Президент Франции Эмммнуэль Макрон во время визита в Париж украинского лидера Владимира Зеленского испытывал власти Украины «на гибкость» относительно возможных переговоров с сепаратистами.

Такую точку зрения высказал украинский дипломат и экс-замглавы Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев. «Классический визит президента Зеленского в Париж. Макрон испытал гибкость украинскую власть относительно „красных линий“ в отношениях с российским агрессором. Хорошо, что глава государства удержал проверенную за пять лет позицию — единственно правильное в условиях продолжающейся агрессии Кремля», — написал Константин Елисеев в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что важно не допустить примирения с Россией за счет украинских интересов. «Помните: источник проблемы — Москва, которая создает пояс нестабильности в Украине, Молдове, Грузии, на Балканах. Надо напоминать, что Украина не пороховая бочка, а форпост трансатлантического мира и безопасности», — добавил Константин Елисеев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Франция подтвердила намерение помочь «сторонам конфликта» найти политическое решение по Донбассу и напомнила, что агрессию на востоке Украины развязала Россия.



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