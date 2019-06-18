Воевать по-новому: у Путина разразились новыми угрозами

Мир

В России собрались воевать по-новому и выработать теорию современных боевых действий. Ранее сообщалось, что РФ сосредоточила у границы с Украиной группировку войск до 250 тысяч человек.

Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на научно-практической конференции с участием руководящего состава ВС РФ. Он назвал «основной задачей» выработку теории ведения военных действий «на среднесрочную перспективу и добавил, что к современным войнам нужен новый подход.

«Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия мимолетные, а на исправление ошибок просто нет времени», — заявил Шойгу.

Эксклюзивное интервью бывшего начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Виктора Муженко «Россия может превратить войну на Донбассе в полномасштабную в течение часа» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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