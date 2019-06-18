- 16:46 Легенда футбола Гаскойн и звезда Голливуда Джонс спустя 31 год воссоздали знаменитый снимок «с яйцами»
- 16:34 Дамы в голубом: Елизавета II и Кейт Миддлтон открыли Королевские скачки
- 16:29 Зеленский предложил свой вариант обмена пленными на Донбассе
- 16:27 Воевать по-новому: у Путина разразились новыми угрозами
- 16:14 Во время встречи с Зеленским Меркель стало плохо: она тряслась и шаталась
- 16:13 СМИ узнали о планах "Укрзалізниці" возобновить сообщение с Донецком и Луганском
- 16:12 Сергей Бабкин посвятил трогательное послание новорожденному сыну
- 16:06 Макрон прощупал Зеленского на предмет "красных линий", — дипломат о визите президента в Париж
- 16:04 Зеленский назвал дату встречи советников лидеров "нормандской четверки"
- 15:45 Подскажут дорогу и помогут найти Wi-Fi: в Одессе появился туристический патруль
- 15:39 Украинок освободили из сексуального рабства: их приглашали в Испанию работать горничными
- 15:39 Муж взбесил жену стрижкой домашнего кота «под тигра», превратив его в «аккордеон»
Воевать по-новому: у Путина разразились новыми угрозами
В России собрались воевать по-новому и выработать теорию современных боевых действий. Ранее сообщалось, что РФ сосредоточила у границы с Украиной группировку войск до 250 тысяч человек.
Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на научно-практической конференции с участием руководящего состава ВС РФ. Он назвал «основной задачей» выработку теории ведения военных действий «на среднесрочную перспективу и добавил, что к современным войнам нужен новый подход.
«Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия мимолетные, а на исправление ошибок просто нет времени», — заявил Шойгу.
Эксклюзивное интервью бывшего начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Виктора Муженко «Россия может превратить войну на Донбассе в полномасштабную в течение часа» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...