Поехала в столицу искать брата: пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли под Киевом

Происшествия

11-летнюю Ангелину Макарову, которая пропала почти двое суток назад, 16 июня, нашли 17-го в половине девятого вечера под Киевом на автобусной остановке в городке Макаров. По словам очевидцев, девочка была в стрессовом состоянии и чуть не плакала. Она подошла к одному из местных жителей и спросила его, как доехать до Калиновки в Винницкую область. При этом девочка говорила, что готова даже оплатить такси.

Неравнодушный житель Макарова тут же позвонил в полицию, и выяснилось, что девочка на остановке — эта пропавшая без вести 11-летняя Ангелина из Винницкой области. Мужчина пообещал, что поможет девочке добраться до Калиновки. А на самом деле он умышленно держал ее возле себя до приезда полицейских.

— С девочкой, слава Богу, все хорошо, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Винницкой области Анна Олейник. - Оперативники уже успели пообщаться с ней. Ангелина сказала полицейским, что будто бы слышала от мамы, что в Киеве у нее есть старший брат, который не поддерживает с семьей никаких отношений. И вот девочка решила отправиться на его поиски в столицу.

Ангелина украла у мамы 2000 гривен и села на автобус до Киева. Однако сошла раньше, перепутав городок Макаров со столицей. Уже когда автобус поехал дальше, Ангелина поняла, что вышла не там.

Где девочка провела ночь, правоохранители пока выясняют. Но Анна Олейник считает, что причиной побега школьницы из дома была не только попытка найти брата.

— Был ли брат на самом деле, нам неизвестно, — говорит пресс-офицер полиции. — Ангелина слышала что-то такое от своей 60-летней мамы и решила, что брат существует и его надо обязательно найти. При этом она не знала ни фамилии, ни имени брата, ни, тем более, его адреса.

Меня удивляет и отсутствие реакции пассажиров автобуса, которые видели, что ребенок едет один, без сопровождения взрослых, но никто, даже водитель, не поинтересовались, куда и зачем она направляется.

Девочку разыскивали не только в Винницкой области, но и в соседних регионах. Были задействованы большие силы. Полицейские мониторили страницы в соцсетях. Кстати, на одной из таких страниц появилась информация, что пропавший ребенок может находиться в одном из храмов, где дают временный приют — как детям, так и взрослым. Но в храме девочку не нашли. Камера наблюдения зафиксировала Ангелину на центральном автовокзале в Виннице 16 июня, примерно в час дня. Тогда стало известно, что школьница выехала за пределы области.

Сейчас Ангелина находится в центре психологической реабилитации. С ней работают психологи. У нас есть основания считать, что у девочки были не очень теплые отношения с мамой. В любом случае, отправляясь в Киев, Ангелина ничего не рассказала маме, не посоветовалась. В настоящее время психологи выясняют, можно ли девочку возвращать в семью.

Ранее «ФАКТЫ» писали о загадочном исчезновении еще одной 11-летней девочки из Одесской области, которая пропала на несколько дней раньше, чем Ангелина. У полиции есть подозрение, что 11-летнюю школьницу могли выкрасть. По крайней мере есть свидетели, которые видели, как девочку затаскивают в машину, и те, кто слышал детский крик о помощи. Кроме того, разыскивая пропавшую Дашу Лукьяненко, полицейские обнаружили в родном селе девочки странное захоронение.

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