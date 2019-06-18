Bitcoin резко взлетел в цене: что происходит с главной криптовалютой

Мир

Bitcoin, резкое подорожание которого началось еще в мае, за последние полгода вырос в цене в 2,5 раза. Подстегнула рост новость о грядущем запуске криптовалюты Facebook. Котировки самой соцсети тоже выросли.

Как сообщает Би-би-си, соцсеть Facebook официально объявила о планах создать в 2020 году собственную криптовалюту под названием Libra. Валюта будет выпущена в форме стейблкоина, то есть она будет обеспечена реальными валютами: долларом, евро и другими. В результате Libra будет меньше подвержена волатильности, отмечают аналитики.

Чтобы использовать криптовалюту Facebook, нужно будет загрузить цифровой кошелек Calibra. Пока неизвестно, в каких странах Libra будет запущена в первую очередь. Соцсеть утверждает, что почти все, у кого есть смартфон, смогут загрузить приложение. Facebook оценивает потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 млрд человек по всему миру, которые не имеют доступа к банковским счетам.

Обслуживать криптовалюту будет специально созданная структура Libra Association, в которую вошли платежные системы Visa и Mastercard, а также PayPal, Ebay, Spotify, Uber, Lyft.

На фоне новостей о запуске Libra акции Facebook выросли на 4,24% до 189 долларов.

Биткоин отличается от криптовалюты Facebook — он децентрализованный и не обеспечен реальными активами. Но положительный эффект от выхода соцсети на криптовалютный рынок все равно есть, считает глава исследований в компании Blockchain Гаррик Хайлман.

«Многие смотрят на то, что делает Facebook, и думают: «Миллиарды людей получат доступ к цифровой валюте. Возможно, теперь им будет проще использовать и другие криптовалюты, в том числе биткоин», — объясняет Хайлман логику инвесторов, которые положительно оценивают новости о запуске Libra для криптовалютного рынка в целом.

Прогнозы по котировкам биткоина сильно разнятся. Одни аналитики считают, что стоимость главной криптовалюты может в этом году пробить отметку в 30 тысяч долларов. Такого прогноза придерживается соучредитель блокчейн-платформы Kenetic Джехан Чу, известный своими оптимистичными взглядами относительно будущего криптовалют. Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что в ближайшее время может произойти коррекция и стоимость биткоина вернется на уровень в 6,5 тыс. долларов.

Отметим, всемирно известный инвестор и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью Fox Business раскритиковал Bitcoin. Миллиардер назвал его инструментом для азартных игр.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине в скором времени появится не криптовалюта, а собственная электронная денежная единица — е-гривня. Работа по ее созданию и внедрению идет полным ходом. В обращение даже был выпущен ограниченный объем электронной гривни.

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