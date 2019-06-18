Украинские военные корабли не будут повторять попыток пройти Керченский пролив, — Хомчак

Украина

Украинские военные корабли не будут повторять попытки пройти по Керченскому проливу в Азовское море. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в интервью «Радио Свобода».

«Через Керченский пролив у нас каждый день проходят судна, как украинские, так и другие. Повторять военные попытки, как оно было (в 2018 году — ред.), мы не собираемся. Но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий», — сказал Хомчак.

Ранее в интервью начальник Генштаба ВСУ заявлял, что Украина не собирается сдавать позиции в Азовском море и что все решения относительно прохода украинских кораблей через Керченский пролив «будут приниматься взвешенно и что «прямо на завтра» таких планов нет.

«Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — заявил Хомчак.

Как известно, ранее экс-руководитель генштаба ВСУ Виктор Муженко ответил на заявления советников Зеленского относительно попытки прохода через Керченский пролив кораблей ВМС и захвата украинских моряков Россией, назвавших такие действия неоправданными и ошибочными.



«Украина имела и имеет полное право осуществлять такой проход. Это предусмотрено соответствующими международными договорами, в том числе двусторонним между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря. Украина ничего не нарушила, в чем ошибка, в чем проблема прохода? Проблему создала РФ. И уже международные суды признали, что Россия виновата и является стороной, которая нарушила международные обязательства», — подчеркнул Муженко.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», — направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Руслан Хомчак заявлял о планах привести численность и штаты воинских частей к «оптимальному количеству» без сокращения и потери боеспособности.

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