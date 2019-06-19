- 03:55 На «подвал КГБ»: власти Армении ужесточают условия содержания в тюрьмах «воров в законе»
- 03:18 Перебили игру: Климкин рассказал, почему РФ отказывается выполнять решение трибунала ООН
- 02:50 Как спутники плавятся в атмосфере Земли: в Сети появилось зрелищное видео
- 02:11 Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям – нет
- 01:27 Массовое отравление детей в Луганской области: пострадали 15 человек
- 00:57 Регина будет в шоке: Топалов признался, что хочет «сожрать» собственного сына
- 00:29 Скандальному лоукостеру YanAir снова разрешили летать из Украины
- 18.06 23:35 Пассажиры заблокировали один из терминалов в "Борисполе"
- 18.06 23:18 В Японии произошло сильное землетрясение: волны цунами идут в сторону АЭС
- 18.06 22:56 В Житомирской области арестован лесник, стрелявший в 12-летнего ребенка
- 18.06 22:36 Фартовую кофту Гвардиолы продали с аукциона
- 18.06 22:28 Дети продают сигареты в палатке: фото из Харькова шокировало сеть
На «подвал КГБ»: власти Армении ужесточают условия содержания в тюрьмах «воров в законе»
Армянские власти решили изолировать содержащихся в исправительных учреждениях «воров в законе» от остальных осужденных, поместив их в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон», которое больше известно в народе как «подвал КГБ». Об этом пишет армянское издание «Жаманак».
Еще несколько криминальных авторитетов переведены в УИУ «Горис» (Сюникская область). Таким образом чиновники Минюста надеются ослабить влияние «смотрящих» над обычными арестантами и «навести порядок в системе», отмечает газета.
Спецоперацию по ужесточению условий содержания «воров в законе» возглавил начальник отдела специального назначения Уголовно-исполнительной службы Левон Аветисян, известный в криминальных кругах по прозвищу «Кадыров».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!