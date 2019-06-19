Мир

На «подвал КГБ»: власти Армении ужесточают условия содержания в тюрьмах «воров в законе»

Армянские власти решили изолировать содержащихся в исправительных учреждениях «воров в законе» от остальных осужденных, поместив их в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон», которое больше известно в народе как «подвал КГБ». Об этом пишет армянское издание «Жаманак».

Еще несколько криминальных авторитетов переведены в УИУ «Горис» (Сюникская область). Таким образом чиновники Минюста надеются ослабить влияние «смотрящих» над обычными арестантами и «навести порядок в системе», отмечает газета.

Спецоперацию по ужесточению условий содержания «воров в законе» возглавил начальник отдела специального назначения Уголовно-исполнительной службы Левон Аветисян, известный в криминальных кругах по прозвищу «Кадыров».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули.

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