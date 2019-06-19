Трамп официально объявил о начале своей новой президентской кампании: что обещает

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Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах во время выступления перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), передает Fox News.

«Я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок», — сказал Трамп.

Он заявил, что «страна сейчас процветает и достигает новых высот».

«Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», — отметил американский лидер. Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: «Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца».

Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: «Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте». «В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить».

Также Трамп во время выступления отметил, что он укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для РФ.

Как известно, 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп анонсировал свое участие в борьбе за второй срок традиционным для себя способом — в сервисе микроблогов Twitter.

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