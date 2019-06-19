- 05:25 Крымский мост убил торговлю: представители мелкого бизнеса Керчи записали «челобитную» Путину
- 04:55 Трамп официально объявил о начале своей новой президентской кампании: что обещает
- 04:25 Дефолта не будет: Зеленский рассказал, когда начнется подготовка программы с МВФ
- 03:55 На «подвал КГБ»: власти Армении ужесточают условия содержания в тюрьмах «воров в законе»
- 03:18 Перебили игру: Климкин рассказал, почему РФ отказывается выполнять решение трибунала ООН
- 02:50 Как спутники плавятся в атмосфере Земли: в Сети появилось зрелищное видео
- 02:11 Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям – нет
- 01:27 Массовое отравление детей в Луганской области: пострадали 15 человек
- 00:57 Регина будет в шоке: Топалов признался, что хочет «сожрать» собственного сына
- 00:29 Скандальному лоукостеру YanAir снова разрешили летать из Украины
- 18.06 23:35 Пассажиры заблокировали один из терминалов в "Борисполе"
- 18.06 23:18 В Японии произошло сильное землетрясение: волны цунами идут в сторону АЭС
Трамп официально объявил о начале своей новой президентской кампании: что обещает
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах во время выступления перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), передает Fox News.
«Я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок», — сказал Трамп.
Он заявил, что «страна сейчас процветает и достигает новых высот».
«Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», — отметил американский лидер. Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: «Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца».
Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: «Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте». «В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить».
Также Трамп во время выступления отметил, что он укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для РФ.
Как известно, 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп анонсировал свое участие в борьбе за второй срок традиционным для себя способом — в сервисе микроблогов Twitter.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...