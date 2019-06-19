Украина

Волкер снова собрался в Украину: что известно о новом визите спецпредставителя США

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал намерение посетить Киев в течение ближайших недель. По его словам, целью визита будет подготовка переговоров президентов Украины и США в Вашингтоне. Напомним, Волкер женился на грузинской журналистке.

«Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского. Ред.) в Белый дом», — заявил Волкер во время выступления в Сенате 18 июня.

Он напомнил, что Дональд Трамп направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако сроки этого визита стороны еще не согласовали.

«Мы надеемся, это произойдет уже скоро», — подчеркнул спецпредставитель США.

Одновременно он выразил уверенность в том, что Москве не удастся вернуть контроль над Украиной, сделав ее частью «Российской империи», поскольку этого уже не захочет украинский народ.

По его словам, США, ЕС и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией РФ, в т. ч. США сняли ограничения на поставку в Украину летального вооружения, а Пентагон принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности и обороны.



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