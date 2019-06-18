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Курт Волкер женился на журналистке из Грузии: фото счастливых новобрачных
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер женился. Его супругой стала уроженка Грузии — журналистка «Голоса Америки» Ия Меурмишвили.
«Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка … Это была отличная вечеринка!» — написала на своей страничке в социальных сетях Ия Меурмишвили и выложила фотографии с их свадьбы, которая состоялась в отеле Hay-Adams (Вашингтон, США). У Курта Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь. Его избранница сотрудничает с «Голосом Америки» с 2009 года. Ия Меурмишвили — один из редакторов программы «Вашингтон сегодня».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Курт Волкер заявил, что США не намерены признавать российские паспорта, о выдаче которых гражданам Украины в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса распорядился президент России Владимир Путин.
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