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Издеваются над людьми в +35: в сети показали очередь перед КПВВ со стороны боевиков (видео)
Боевики на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса затягивают процесс пропуска через контрольные пункты въезда-выезда, заставляя людей часами находиться под палящим солнцем.
Видео огромной очереди из автомобилей, скопившейся перед пунктом пропуска на подконтрольные Украине территории в сеть выложил журналист Денис Казанский. «Очередь к КПВВ из ОРДЛО в Украину. В обратную сторону очередей практически нет. Почему? А потому, что ублюдки из ЛДНР специально издеваются над населением, заставляя людей часами страдать на 35-градусной жаре. Ситуация „освободителями“ создана искусственно», — говорится в комментарии к видео.
Очередь к КПВВ из ОРДЛО В Украину. В обратную сторону очередей практически нет.— Денис Казанський (@den_kazansky) 19 июня 2019 г.
Почему? А потому что ублюдки из ЛДНР специально издеваются над населением, заставляя людей часами страдать на 35-градусной жаре. Ситуация «освободителями» создана искусственно. pic.twitter.com/M30dDZLPSu
Подтверждением искусственности очередей служат и сообщения в соцсетях жителей не подконтрольных территорий. Об этом, в частности, сообщается на страничке «hochu _ domoy».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» грозятся не выпускать за линию разграничения детей с украинскими документами.
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