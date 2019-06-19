Решит много вопросов: на Западе рассказали, зачем Путину захват Беларуси

Украина

Захват Беларуси Россией, чей министр экономического развития Максим Орешкин заявил о «согласовании около 90% программы по интеграции двух государств», решил бы несколько проблем российского руководства.

Об этом в интервью «Делфи» заявил аналитик, директор российской программы Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Брайан Уитмор, выразивший уверенность, что план «поступка такого рода» уже лежит на столе российского президента Владимира Путина.

Среди проблем, которые Россия может решить при помощи захвата Беларуси, он назвал сохранение Путина у власти после 2024 года. «Если формально произойдёт аннексия, они могут сказать, что только что создали новое государство. Согласно утечке некоторой информации на Телеграмм-канале об идущих дебатах, даже придумано название — «Союз независимых славянских республик», — отметил аналитик.

Второй момент связан с военными аппетитами России, которая «давно помышляет о расширении Западного военного округа», чему сопротивляется белорусский президент Александр Лукашенко. «Аннексия решила бы этот вопрос для России и была бы в плане безопасности ночным кошмаром для Литвы, Польши, Латвии, Украины», — отметил Брайн Уитмор и добавил, что на Западе идут серьезные дискуссии по этому поводу, поскольку приближение российских войск изменило бы соотношение сил в Европе.

Лучшим вариантом, по его словам, была бы нейтральная позиция Беларуси и отсутствие на ее территории российских войск. «Как добиться этого сохранения нейтральной позиции? Ситуация в отношениях России и Беларуси остается сложной. Россия всегда смотрит на них как на имперские. Беларусь же, как на сделку — платите и мы будем вашими союзниками. Я думаю, если бы Путин имел всё, что хотел, а Лукашенко надоест, он бы посадил на его место абсолютно лояльного Москве генерала КГБ. Но смогут ли они контролировать такой переход? Мы не знаем», — отметил Брайан Уитмор.

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