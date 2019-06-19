Порошенко поблагодарил Сенат США за поддержку Украины на пути реформ

Украина

Пятый президент Украины Петр Порошенко, назвав важными слушания в Сенате США о ситуации в Украине и угрожающей политике России, поблагодарил сенаторов, а также спецпредставителя Госдепа Курта Волкера за своевременную дискуссию и признание прогресса Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии.

«Еще немало вызовов впереди, но надежное плечо единства и солидарности, которое продемонстрировала твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины во время слушаний, поможет нам пройти непростые испытания. Важно, что продемонстрирована готовность продолжать укреплять устойчивость Украины», — написал Петр Порошенко на своей страничке в Facebook.

Он также поблагодарил Вашингтона за решение выделить Украине 250 млн долларов военной помощи и высоко оценил позицию американских партнеров в вопросе санкционной политики против России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство обороны США объявило о выделении Украине 250 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи. Средства предназначены для укрепления потенциала украинских вооруженных сил — подготовки военнослужащих, закупку техники и оказание консультационных услуг.

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