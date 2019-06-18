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Пентагон выделит Украине крупную сумму на развитие ВСУ
Министерство обороны США объявило о выделении Украине 250 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи. Средства предназначены для укрепления потенциала украинских вооруженных сил — подготовки военнослужащих, закупку техники и оказание консультационных услуг.
В Пентагоне отмечают, что с 2014 года Вашингтон выделил Киеву уже 1,5 миллиарда долларов.
Как отмечают в ведомстве, это сотрудничество в сфере стало возможным благодаря тому, что Украина продолжает демонстрировать прогресс в проведении оборонных реформ, которые призваны привести ее систему национальной обороны в соответствие с евроатлантическими стандартами.
«В США по-прежнему твердо намерены помочь Украине в реализации положений Закона о национальной безопасности от 2018 года, чтобы укрепить гражданский контроль над вооруженными силами», — заявили в Пентагоне.
Напомним, 17 июня стало известно, что временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, ранее уже работавший в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006 по 2009 год.
А перед этим в Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении статуса главного военно-политического союзника США.
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