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В Харькове в честь маршала Жукова переименовали проспект
Харьковский городской совет на заседании 19 июня поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов, против были только 13, сообщает depo.ua.
Отмечается, что таким образом депутаты реализовали призыв харьковчан, высказанный в электронной петиции, которая набрала 5 тысяч подписей на сайте городского совета.
«Я получил петицию о возвращении исторического названия проспекта маршала Жукова. Сейчас он называется проспект им. Петра Григоренко. Эта петиция набрала соответствующее количество голосов, и она была закрыта для дальнейшего голосования. В дальнейшем начались обсуждения этого вопроса… И вот мы на сессии должны рассмотреть петицию», — заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, который лично призывал поддержать петицию.
При этом он напомнил, что рассмотрение обращения проходило на фоне протестов в Харькове, участники которых свалили бюст Жукова в центре города. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию украинцев.
В то же время у президента Украины посоветовали мэрии Харькова обсудить вопрос декоммунизации с горожанами.
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