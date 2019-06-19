На Западе рассказали, как в Кремле растерялись из-за победы Зеленского

Украина

Президентские выборы в Украине показали прочность украинской демократии, а избрание главой государства Владимира Зеленского вызвало растерянность в Кремле. Кстати, в России считают, что для президента РФ Владимира Путина итоги украинских выборов стали неожиданными.

Об этом в интервью «Делфи» заявил директор российской программы Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Брайан Уитмор. «C момента объявления независимости (Украины. — Ред.) лишь один президент был избран на два срока (Леонид Кучма в 1994 — 2005 г, — Ред.). Это — признак демократии и самый главный итог этих выборов», — отметил аналитик.

По его словам, за время после избрания президентом Украины Владимир Зеленский «показал свою эффективность» в отношении Владимира Путина. По мнению Брайана Уитмора, об этом, в частности, говорит ответ Зеленского на заявление президента РФ о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. «Зеленский сказал, что предложит украинские паспорта всем, кто хочет жить в свободной и демократической стране. Мне кажется, русских это привело в некоторое замешательство, поскольку, как я понимаю, они склонны смотреть на это очень упрощённо и примитивно», — подчеркнул аналитик и добавил: «В Москве слегка растерялись из-за Зеленского. Такой вывод можно сделать по тому, что сейчас российские СМИ на него нападают».

По словам Брайана Уитмора, в России ошибочно полагают, что все русскоязычные украинцы «настроены промосковски». «Русскоговорящие хотят использовать свой язык, но это не значит, что они хотят быть частью РФ или мифологического „русского мира“ Владимира Путина», — отметил аналитик и добавил, что в Москве ошибочно полагают, что Украина «делает выбор, в каком направлении двигаться». По его убеждению, былые времена разделенной на восток и запад Украины, а также на украиноговорящих и русскоговорящих, прошли. Чего в Москве пока не поняли.

Отметив, что пятый президент Украины Петр Порошенко был «очень эффективным военным» главой государства, Брайан Уитмор отметил, что в Украине «пока что все неплохо». «Я всегда был оптимистом в отношении Украины, всегда видел стакан, скорее, наполовину полным, чем пустым. И, мне кажется, украинское общество сделало выбор в пользу движения на Запад. Вопрос решён, и Россия слишком медленно это осознает», — резюмировал аналитик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Виталий Портников уверен, что президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, так как не понимает «подходы нового главы Украины к основным вопросам повестки дня»

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