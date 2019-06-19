Bellingcat опубликовал имена российских офицеров, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе

Украина

Международное сообщество Bellingcat опубликовало реальные имена людей, чьи голоса были зафиксированы в перехваченных СБУ телефонных разговорах, а также сделала предварительный анализ их причастности к транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук» и крушению Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, который был сбит в небе над селом Грабово в Донецкой области.

Гражданин РФ Игорь Гиркин — так называемый министр обороны «ДНР» и командир ополчения Донецка. Большинство сепаратистов, которые могут быть связаны со сбитым MH17, были его подчиненными, вполне вероятно, что он также был осведомлен о приобретении и импорте в Россию «Бука». По данным Bellingcat, в середине июля 2014 года он тесно сотрудничал с Пулатовым и Харченко, которые предположительно обеспечивали безопасность «Бука» вблизи стартовой площадки.

Россиянин Сергей Дубинский (Хмурый) — начальник ГРУ «ДНР», подчинялся Стрелкову. Согласно официальной позиции Украины, также является сотрудником ГРУ России. Несколько перехваченных телефонных звонков указывают на то, что именно Дубинский запросил поставку ракетной установки «Бук» для помощи своим войскам на линии фронта к югу от Снежного и что он лично координировал транспортировку прибывшей установки на стартовую площадку. Именно группа Дубинского могла сыграть ключевую роль в решении сбить MH17 под предлогом, что это был вражеский самолет.

Гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза, Халиф) — начальник го управления ГРУ «ДНР», подчиненный Сергея Дубинского. Пулатов, вероятно, участвовал в обеспечении безопасности ракетной установки «Бук» на стартовой площадке.

Гражданин Украины Леонид Харченко (Крот) — начальник разведывательного батальона «Крот» 2-го управления ГРУ «ДНР». До этого он был командиром гарнизона в родном городе Константиновка.

Харченко обеспечивал безопасность ракетной установки «Бук» и, возможно, координировал транспортировку «Бука» из Донецка на стартовую позицию и его последующий вывоз в Россию.

Гражданин РФ Эдуард Гилазов (Рязань) (пропал без вести и считается погибшим с 27 июля 2015 года) — командир 1-й разведывательной роты разведывательного батальона «Крот», подчинялся Харченко. Гилазов был сепаратистским командиром, после сбития MH17 он доставил члена команды «Бука», потерявшего остальной экипаж, в Снежное к Леониду Харченко.

Гражданин Украины Олег Шарпов (Змей) — командир взвода в разведроте. В перехваченном СБУ разговоре Шарпова с Харченко Шарпов более чем за два часа до падения самолета спрашивает «Крота» об области к югу от Снежного, откуда была запущена ракета, сбившая MH17. Скорее всего, он присутствовал на стартовой площадке.

К катастрофе имеет отношение группа Безлера названа в честь Игоря Безлера, бывшего офицера Вооруженных сил России, который, по данным СБУ, состоял на службе в ГРУ во время конфликта на востоке Украины. Группа Безлера контролировала район вокруг Горловки летом 2014 года. Установить связь группы со сбитым MH17 удалось благодаря двум перехваченным телефонным звонкам.

Гражданин РФ Игорь Безлер (Бес) — командир группы. В перехваченных СБУ звонках есть разговор, состоявшийся между Безлером и его подчиненным в день крушения Боинга. Безлер говорит, что «птичка» летит к нему, и поручает доложить об этом «наверх». Он также сообщает о сбитом самолете человеку, которого СБУ идентифицировала как агента ГРУ по имени Василий Геранин.

Гражданин РФ Сергей Поваляев (Боцман) — заместитель командира группы Безлера, возможно, офицер спецназа ГРУ России. В перехваченном телефонном разговоре между Сергеем Дубинским и «Боцманом», который состоялся вскоре после того, как был сбит MH17, Дубинский рассказывает «Боцману», что утром он получил «Бук-М» и что они только что сбили «сушку» (самолет Сухого). Помимо того, что он является заместителем Безлера, нет никакой известной связи между «Боцманом» и сбитым MH17.

Валерий Стельмах (Наемник)— комендант Дзержинска до 21 июля 2014 года, подчиненный Безлера. За несколько минут до сбития «Наемник» доложил Безлеру о том, что обнаружен вражеский самолет MH17, ему было поручено передать это «наверх», что может свидетельствовать о том, что Стельмах сообщил об этом ГРУ «ДНР» или другому органу, контактировавшему с экипажем «Бука». Возможно, именно сообщение Стельмаха попало к экипажу «Бука» незадолго до падения MH17.

Гражданин Украины Игорь Украинец (Минер) — подчиненный Безлера и командир пехотной части, известной как «часть Минёра». Был упомянут Безлером в одном из разговоров в связи со сбитым MH17. Хотя удалось подтвердить, что Украинец — подчиненный Безлера, нет доказательств того, что он был вовлечен в сбивание MH17.

Батальон «Восток» был одной из крупнейших групп сепаратистов летом 2014 года и базировался в Донецке. Его возглавил Александр Ходаковский, перебежчик из спецподразделения СБУ «Альфа». Перехваты телефонных разговоров указывают на то, что батальон «Восток» помогал перевозить ракетную установку «Бук». Есть свидетельства того, что лидеры «Востока» заранее знали о прибытии «Бука» из России в Донецк.

Гражданин Украины Александр Ходаковский — лидер батальона «Восток», до 16 июля 2014 года министр государственной безопасности «ДНР». Как руководитель батальона «Восток», вероятно, способствовал прибытию системы «Бука» в Донецк. После крушения MH17 в интервью Reuters он признался, что заранее знал о получении пророссийскими сепаратистами ракетной установки, которую транспортируют в Снежное. Позже он отрицал это, назвав заявление вырванным из контекста. Перехваченные разговоры указывают на то, что по поручению Москвы Ходаковский пытался скрыть от ОБСЕ черные ящики MH17.

Александр Семенов (Саныч) — замкомандира батальона «Восток» и зампредседателя «Совмина» по экономике «ДНР», подчиненный Ходаковского. Телефонные перехваты указывают на то, что Семенов помог Сергею Дубинскому обеспечить прибытие «Бука» в Донецк. За день до крушения MH17 Дубинский сообщил Семенову, что хочет получить ракетную установку для операций на Марьиновском фронте.

Напомним, утром 17 июля 2014 года машина зенитно-ракетного комплекса «Бук» под номером 332, принадлежащая 53-й зенитно-ракетной бригаде (базирующейся в Курске), пересекла украинскую границу и оказалась на территории сепаратистов. В 16:20 выстрелом из этого «Бука» с поля, расположенного к югу от населенного пункта Снежное (территория, подконтрольная сепаратистам) был сбит пассажирский «Боинг» MH17. Погибли 298 человек. Боевики отчитались о сбитом военно-транспортном украинском самолете Ан, поняв свою ошибку только через несколько часов. В этот же день этот же «Бук» с номером 332, но уже без одной ракеты, был замечен возвращающимся к российской границе.

Как сообщали «ФАКТЫ», голландский телеканал Nieuwsuur уже назвал имена четырех мужчин, вероятно причастных к катастрофе «Боинг» рейса MH17. Среди них со списком Bellingcat совпадают только имена Олега Пулатова и Сергея Дубинского (Хмурого). О подозрении фигурантам объявят после официального обнародования их имен Совместной следственной группой, которая 19 июня проведет пресс-конференцию.

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