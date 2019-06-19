Происшествия

В Киеве сын избил мать и нанес смертельную травму ее мужу (фото)

В Киеве 28-летний мужчина избил собственную мать и убил ее мужа. Напомним, в Одесской области пьяная ссора знакомых закончилась массовым убийством.

Сегодняшний инцидент произошел в Соломенском районе столицы на улице Выборгской.

Родственники распивали алкогольные напитки. Потом между мужчинами возник спор, переросший в драку.

Как сообщили в столичной полиции, в ходе драки молодой человек тяжело избил 46-летнего киевлянина. Когда мать пыталась успокоить сына, он несколько раз также ударил ее по голове и туловищу, а затем выбежал на улицу.

Приехавшие врачи констатировали смерть пострадавшего, а женщину госпитализировали с множественными синяками и ссадинами.

В ходе отработки прилегающей территории полицейские заметили подозреваемого, похожего по описанию на сына потерпевшей. Мужчину задержали. Оказалось, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за кражи.

Открыто уголовное производство. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в подмосковном Подольске пьяные жители жестоко избили ногами и столкнули с лестницы беременную соседку. А в Киеве супружеская пара пытала мужчину, пытаясь завладеть его квартирой.

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