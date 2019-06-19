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Украина

Не мог военный так "застрелиться": что пишут в сети о гибели Дмитрия Тымчука

14:02 19 июня 2019 74
Дмитрий Тымчук
Инф. «ФАКТОВ»

Информация о гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, который также являлся координатором группы «Информационное сопротивление» и мощным бойцом на информационном фронте, вызвала большой резонанс в Украине. При этом многие считают, что вряд ли версия о том, что Тымчук «случайно застрелился при чистке наградного оружия», является правдивой.

В то же время в Национальной полиции пока не озвучивает версии гибели Дмитрия Тымчука. Так, в комментарии «РБК — Украина» спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что это будет сделано позже. «Сейчас полиция работает на месте происшествия и исследует обстоятельства случившегося. Дайте сначала понять, что произошло. Сейчас полиция может подтвердить только факт смерти», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России книгу «Вторжение» группы «Информационное сопротивление», координатором которой был Дмитрий Тымчук, назвали «экстремистской».

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