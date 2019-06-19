Гибель Дмитрия Тымчука: появилось видео с места происшествия

Происшествия

В Киеве застрелился Дмитрий Тымчук — военный и политический журналист, полковник запаса, координатор группы «Информационное сопротивление» и общественной организации «Центр военно-политических исследований». О том, что сейчас происходит под домом нардепа «Киев Оперативный» опубликовал видео.

У дома нардепа по адресу: бульвар Перова, 10а находится глава Нацполиции Украины и глава Нацполиции Киева, много полицейских.

Официальных комментариев полиция пока не дает.

Напомним, Тымчук — автор нашумевшей книги «Вторжение в Украину: хроника российской агрессии», которая в России попала в разряд запрещенных, а ее автор стал настоящим врагом прокремлевских СМИ.

Под его руководством «Информационное сопротивление» освещало российскую аннексию Крыма, агрессию Москвы на Донбассе и в Сирии, причастность России к крушению малайзийского Боинга, российскую, «паспортизацию» жителей Донбасса и другие острые темы украинско-российской войны.

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