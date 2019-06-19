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Гибель Дмитрия Тымчука: две очевидные странности
В обстоятельствах смерти народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, которого нашли дома с огнестрельным ранением, есть несколько очевидных странностей.
Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что боевой офицер, по одной из версий, погиб в результате неосторожного обращения с наградным оружием, которое он чистил. Так что многие украинцы, пишущие о смерти народного депутата Украины, сомневаются, что военный не проверил бы оружие перед тем, как его чистить.
Во-вторых, будучи парламентарием, Тымчук практически не пропускал заседаний Верховной Рады, о чем свидетельствует соответствующая статистика. Более того, по некоторой информации, в момент гибели он должен был находиться в Раде — его карточка была зарегистрирована.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук — военный и политический журналист, полковник запаса и координатор группы «Информационное сопротивление». Он также создал и координировал работу общественной организации «Центр военно-политических исследований», совмещая это с депутатской деятельностью.
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