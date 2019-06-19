26.22 / 26.47 29.30 / 29.73
Киев: +27
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гибель Дмитрия Тымчука: две очевидные странности

14:43 19 июня 2019 347
Дмитрий Тымчук
Инф. «ФАКТОВ»

В обстоятельствах смерти народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, которого нашли дома с огнестрельным ранением, есть несколько очевидных странностей.

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что боевой офицер, по одной из версий, погиб в результате неосторожного обращения с наградным оружием, которое он чистил. Так что многие украинцы, пишущие о смерти народного депутата Украины, сомневаются, что военный не проверил бы оружие перед тем, как его чистить.

Во-вторых, будучи парламентарием, Тымчук практически не пропускал заседаний Верховной Рады, о чем свидетельствует соответствующая статистика. Более того, по некоторой информации, в момент гибели он должен был находиться в Раде — его карточка была зарегистрирована.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук — военный и политический журналист, полковник запаса и координатор группы «Информационное сопротивление». Он также создал и координировал работу общественной организации «Центр военно-политических исследований», совмещая это с депутатской деятельностью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины