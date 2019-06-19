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Катастрофа MH17: СБУ объявила о подозрении фигурантам дела
После того, как Совместная следственная группа (JIT) в Нидерландах официально признала подозреваемыми в крушении рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года генерал-майора ВС России Сергея Дубинского, полковника Олега Пулатова, бывшего министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова и украинца Леонида Харченко, СБУ объявила подозрение всем четырем фигурантам дела по факту крушения пассажирского самолета.
Следователями СБУ составлено сообщение о подозрении:
гражданину Российской Федерации Гиркину И. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
гражданину Российской Федерации Дубинскому С. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
гражданину Российской Федерации Пулатову О. Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.
Подозреваемых повестками приглашают в Главное следственное управление СБУ (г. Киев, ул Владимирская, 33, каб № 307) для допроса на 10:00 12, 13, 14 и 15 августа.
Напомним, все четверо фигурируют в опубликованном утром 19 июня новом докладе группы Bellingcat. По данным расследователей, трое состояли в разведывательной службе «ДНР», известной как «ГРУ ДНР», которая непосредственно подчинялась Гиркину. Сергей Дубинский, будучи подчиненным Гиркина, возглавлял «ГРУ ДНР», 2-м отделом этой организации руководил подчиненный Дубинского Олег Пулатов, а в состав 2-го отдела входил разведывательный батальон, которым командовал подчиненный Пулатова Леонид Харченко.
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