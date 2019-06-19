Полиция завела дело по факту смерти Тымчука: названа статья

Украина

По факту гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, которого обнаружили дома с огнестрельным ранением головы, открыто уголовное производство.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Нацполиции Сергей Князев назвал ряд рабочих версий гибели Дмитрия Тымчука. Среди них, в частности, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также версии уголовного характера. Он также сообщил, что в момент смерти народный депутат Украины находился в квартире не один.

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