Украина

После сериала «Чернобыль» туристы массово едут в зону отчуждения: опубликовано видео очередей на КПП

Из-за успеха сериала «Чернобыль» увеличился поток туристов в зону отчуждения, в том числе иностранных туристов.

Среди туристов нет разве что граждан России — их в Чернобыльскую зону с ее режимными объектами не пускают. Также сложно попасть туда белорусам, сообщает Deutsche Welle.

Туроператоров отсутствие россиян не очень смущает, ведь западные туристы за чернобыльские впечатления готовы платить больше. Однодневная групповая экскурсия в эвакуированный город Припять в среднем стоит 100 евро.

В прошлом году Чернобыльскую зону посетили 72 000 туристов. Это почти в десять раз больше, чем пять лет назад.

Как писали «ФАКТЫ», власти Киева разрабатывают новый туристический маршрут, который охватит зону отчуждения и места, показанные в сериале «Чернобыль». А создатели сериала просят граждан проявлять благоразумие и не проникать в зону отчуждения в обход правил ради провокационных фото.

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