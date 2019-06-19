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Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 20 — 26 июня
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
20 июня — балет «Спящая красавица»,
21 июня — опера «Севильский цирюльник»,
22 июня — опера «Бал-маскарад»,
23 июня — балет «Дама с камелиями»,
25 июня — балет «Лебединое озеро»,
26 июня — опера «Аида».
Начало: 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
20—22 июня в Национальном центре Александра Довженко проходит Фестиваль немого кино и современной музыки «Немые ночи».
В программе: 20 июня — фильмы «Карусель», «Маленькая Вероника». 21 июня — «Штурмовые ночи», «Город без евреев». 22 июня — «Приключения полтинника», «Мой сын». 23 июня — заключительная вечеринка.
Адрес: ул. Васильковская, 1.
Цена: от 100 грн.
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23 июня на Крещатике состоится празднование Дня молодежи.В программе: квесты, уличные танцы, локации для фото. А также всеукраинские соревнования «Битва городов», мастер-классы по армлифтингу, капоэйре, петану, йоге, благотворительная ярмарка «Море доброты», концерты.
Начало: 11:00.
Вход свободный.
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22—23 июня на Почтовой площади пройдет фестиваль стиля, моды и украинского мастерства «ТЕРИТОРІЯ.UA». В программе: выставка-ярмарка произведений современного искусства, украшений, обуви и одежды.
Вход свободный.
***
21—30 июня в Музее истории Киева пройдет совместный арт-проект украинской художницы Татьяны Король и ливанского скульптора Набиля Вехбе «Триумф черного цвета».
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: 30—45 грн.
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20—21 июня в 19:30 в Национальном заповеднике «София Киевская» состоится экскурсия «Ніч у Софії. У пошуках Ярослава».
Адрес: ул. Владимирская, 24.
Цена: 50—100 грн. Предварительная регистрация.
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22 июня в 19:00 в Доме звукозаписи Украинского радио состоится концерт бенда Blue Horse. В программе: украинская джазовая музыка 60-х годов.
Адрес: ул. Л. Первомайского, 5б.
Цена: от 80 грн.
***
22 июня в 14:00 в Мариинском парке состоится фестиваль, посвященный Международному дню йоги.
Вход свободный.
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До 30 июня в галерее Киевской школы фотографии проходит фотовыставка военного корреспондента «Радио Свобода» Андрея Дубчака «Линия фронта. Год 2018».
Адрес: ул. Деловая, 5, 2-й этаж, ст. метро «Олимпийская».
Вход свободный.
***
До 30 июня в Центральном доме художника проходит Всеукраинский триеннале «Живопись 2019».
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1/5.
Вход свободный.
***
До 3 июля в Американском доме проходит выставка видео и графики украинской художницы Алевтины Кахидзе «Был бы сад». При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Адрес: ул. Пимоненко, 6.
Вход свободный.
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До 15 июля в арт-центре «Я Галерея» проходит выставка известного художника Павла Макова «Фикус и ласточка».
Адрес: ул. Хорива, 49б.
Вход свободный.
***
Бесплатно можно посетить: 20 июня — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, Н. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 24 июня — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, к. 26); Музей гетманства (ул. Спасская, 16б); Национальный музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9), для школьников и студентов. 26 июня — Националь-ный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11); Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (пер. Т. Шевченко, 8а); Национальный заповедник «София Киевская» (ул. Владимирская, 24), для пенсионеров.
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