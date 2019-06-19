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Исчезновение 11-летней Даши Лукьяненко: вымогателя отправили в СИЗО (фото)
В среду, 19 июня, Ивановский районный суд Одесской области избрал меру пресечения жителю Николаева Максиму Зарицкому, подозреваемому в вымогательстве денег у родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей в Ивановке 13 июня. В ходе судебного заседания подозреваемый заявил, что на вымогательство его подбил товарищ, который сейчас находится в местах лишения свободы. «Только не сажайте!» — попросил обвиняемый и сказал, что готов к круглосуточному домашнему аресту.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, накануне, 18 июня, злоумышленнику сообщили о подозрении в покушении на мошенничество. «В свои 24 года этот человек неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. Надеемся, этому факту, а также цинизму, с которым он относится к человеческому горю, суд даст соответствующую оценку и вынесет пропорциональное его поступкам решение», — заявили в главке.
Сторона обвинения, которую представлял сотрудник Раздельнянской местной прокуратуры, настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Суд постановил взять подозреваемого под стражу сроком на два месяца с правом выйти под залог в сумме 576 тысяч гривен.
Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению сообщников фигуранта для привлечения их к уголовной ответственности.
По словам заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, поиски девочки продолжают подразделения полиции и ГСЧС — всего более 250 человек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что родители пропавшей девочки обратились в полицию только поздно ночью, потому что самостоятельно занимались поиском длительное время. В полиции проверяют информацию о возможном похищении девочки. Поиски пока не дали результата, дело обрастает чудовищными слухами.
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