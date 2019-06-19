Происшествия

Ушел с пляжа в одних плавках: в Одессе найдено тело исчезнувшего 8-летнего мальчика

Восьмилетнего Колю, который сегодня исчез на пляже «Ланжерон», нашли без признаков жизни. Об этом говорится в сообщении Приморского отдела полиции Одессы.

Уточняется, что мальчик отдыхал под наблюдением родственников, но в какой-то момент исчез из ее поля зрения.

Водолазы достали тело ребенка со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл.



Сейчас для выяснения полных обстоятельств происшествия на месте работают правоохранители. Для установления истинной причины смерти ребенка тело направили на судмедэкспертизу.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 19 июня, в Одессе бесследно исчез восьмилетний мальчик Коля Перчик. Ребенок ушел в неизвестном направлении на городском пляже «Ланжерон».

Также «ФАКТЫ» писали, что 16 июня в Винницкой области пропала 11-летняя Ангелина Макарова. Ее нашли на следующий день вечером под Киевом на автобусной остановке в городке Макаров.

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