Зеленский показал журналистам свой кабинет (видео)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации. Соответствующее видео опубликовала УП.

В начале ролика пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель показывает кабинет, где проходило собеседование Зеленского с кандидатами на должность спикера президента.

Вскоре появился и сам Зеленский. Президент поздоровался с журналистами и пригласил их на экскурсию.

В частности, в кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал «айфоном», для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. «Некоторых людей уже нет, а кнопки остались», — прокомментировал он.

По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: «У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор».

Затем со словами: «Тут есть один прикол» глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Сам президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как «душ можно ж дома принимать».

Отметив, что некоторые киевляне сидят без горячей воды, журналисты поинтересовались, есть ли она в АП. Открыв кран умывальника, президент констатировал, что «тут холодная».

Как известно, еще будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский намеревался перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой. Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив говорил, что стоимость переезда Администрации президента будет исчисляться десятками миллионов долларов. Тем не менее заместитель главы АП Юрий Костюк заявил, что переезд команды президента с Банковой все еще планируется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Германию 18 июня на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский странно отреагировал на вопрос журналиста о встрече Петра Порошенко и лидера ФРГ.

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