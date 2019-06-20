- 00:06 Зеленский показал журналистам свой кабинет
- 00:01 Римокатолики отмечают праздник Тела Христова: чего нельзя делать в этот день
- 19.06 23:33 В мире появился третий человек с состоянием свыше 100 млрд долларов
- 19.06 23:23 Ушел с пляжа в одних плавках: в Одессе найдено тело исчезнувшего 8-летнего мальчика
- 19.06 23:18 Убийство Даши Лукьяненко: задержанный сознался в совершении преступления
- 19.06 22:56 Сдала соседка? Стала известна информация о подозреваемом в убийстве Даши Лукьяненко
- 19.06 22:30 Катастрофа MH17: главный подозреваемый Дубинский в интервью назвал выдвинутые обвинения бредом
- 19.06 22:30 В Варшаве экстренно посадили самолет из-за пьяного россиянина: видео инцидента
- 19.06 22:08 Смерть Тымчука: стало известно о загадочном исчезновении драгоценностей из квартиры нардепа
- 19.06 22:04 Скандал с застройкой на военном аэродроме в Одессе: суд принял новое решение
- 19.06 21:56 Чемпионы мира и Европы остались без главного тренера
- 19.06 21:42 На Полтавщие задержали группу полицейских, занимавшихся выращиванием конопли на продажу
Зеленский показал журналистам свой кабинет (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации. Соответствующее видео опубликовала УП.
В начале ролика пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель показывает кабинет, где проходило собеседование Зеленского с кандидатами на должность спикера президента.
Вскоре появился и сам Зеленский. Президент поздоровался с журналистами и пригласил их на экскурсию.
В частности, в кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал «айфоном», для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. «Некоторых людей уже нет, а кнопки остались», — прокомментировал он.
По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: «У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор».
Затем со словами: «Тут есть один прикол» глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Сам президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как «душ можно ж дома принимать».
Отметив, что некоторые киевляне сидят без горячей воды, журналисты поинтересовались, есть ли она в АП. Открыв кран умывальника, президент констатировал, что «тут холодная».
Как известно, еще будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский намеревался перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой. Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив говорил, что стоимость переезда Администрации президента будет исчисляться десятками миллионов долларов. Тем не менее заместитель главы АП Юрий Костюк заявил, что переезд команды президента с Банковой все еще планируется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Германию 18 июня на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский странно отреагировал на вопрос журналиста о встрече Петра Порошенко и лидера ФРГ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...