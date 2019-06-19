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Зеленский назначил представителей Украины в подгруппах ТКГ
После того, как Трехстороннюю контактную группу по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе возглавил экс-президент Украины Леонид Кучма, президент Владимир Зеленский официально назначил представителей Украины во всех четырех рабочих подгруппах. Об этом говорится в указе главы государства № 414/2019.
Бондарь Богдан Владимирович назначен уполномоченным в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;
Веремий Игорь Григорьевич — в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;
Лутковская Валерия Владимировна — в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;
Моцик Александр Федорович — в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Отметим, президент Зеленский готовится к обмену пленными. Во время визита в Германию он озвучил свой вариант начала этого процесса.
Напомним, последняя встреча по Донбассу в Минске прошла 5 июня. Ее итоги вызвали неоднозначную реакцию украинского общества.
Как сообщали «ФАКТЫ», в настоящее время осуществляется доработка так называемой «дорожной карты» Украины по Донбассу, обнародовать которую планируют после 19 июня.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!