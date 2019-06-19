Зеленский назначил представителей Украины в подгруппах ТКГ

Политика

После того, как Трехстороннюю контактную группу по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе возглавил экс-президент Украины Леонид Кучма, президент Владимир Зеленский официально назначил представителей Украины во всех четырех рабочих подгруппах. Об этом говорится в указе главы государства № 414/2019.

Бондарь Богдан Владимирович назначен уполномоченным в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;

Веремий Игорь Григорьевич — в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

Лутковская Валерия Владимировна — в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;

Моцик Александр Федорович — в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Отметим, президент Зеленский готовится к обмену пленными. Во время визита в Германию он озвучил свой вариант начала этого процесса.

Напомним, последняя встреча по Донбассу в Минске прошла 5 июня. Ее итоги вызвали неоднозначную реакцию украинского общества.

Как сообщали «ФАКТЫ», в настоящее время осуществляется доработка так называемой «дорожной карты» Украины по Донбассу, обнародовать которую планируют после 19 июня.

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