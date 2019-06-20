Украина

Журналисты показали элитное имение Богдана под Киевом с высоты

Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, назначение которого на эту должность проходило весьма неоднозначно из-за попадания последнего под действия закона о люстрации, владеет элитной недвижимостью в Конча-Заспе и катером.

Как выяснили журналисты BIHUS.info, Богдану принадлежит участок площадью в полтысячи квадратных метров с выходом на канал. «На этом фото — имение главы АП Андрея Богдана в элитной Конча-Заспе. Выглядит симпатично, правда? Самое интересное, что и поместье, и пришвартованный катер у Богдана появились после начала работы в правительстве Азарова», — говорится в сообщении.

Напомним, что Андрей Богдан во времена президентства Виктора Януковича работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные Андрея Богдана изъяли из списков бывших чиновников, попавших под действие закона о люстрации.

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