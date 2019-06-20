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В Крыму показательным фото ответили на заявления оккупантов о том, что полуострову «не нужна вода из Украины»
После того, как представитель оккупационной администрации Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна «грязная днепровская вода», в сети показали фото некогда полноводного Северо-Крымского канала.
«Крым. „Северо-Крымский канал или то, что от него осталось“, — написала жительница оккупированного Россией отравленного Армянска, опубликовав соответствующее удручающее фото. А Константинов говорил, что днепровская вода Крыму не нужна и даже опасна», — говорится в комментарии к фото, которое в своем Twitter опубликовал блогер «Крымский бандеровец».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ведущий технолог по канализационным очистным сооружениям «ГУП «Вода Крыма» Анатолий Копачевский прогнозирует существенное сокращение естественной наполняемости крымских водохранилищ. Прогнозируется, что в текущем году в оккупированном Россией Крыму дефицит воды достигнет уровня 1994 года, который ученые назвали самым засушливым за последние тридцать лет. В 2019 году заканчивается семилетний период с благоприятным количеством осадков.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.