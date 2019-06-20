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Абсолютно спокоен: появилось видео с подозреваемым в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко
В сеть попало видео первого опроса жителя поселка городского типа Ивановка (Одесская область), который позже был задержан по подозрению в убийстве своей соседки — 11-летней Даши Лукьяненко.
Как сообщает «Одесса Медиа», 22-летний Николай Т. во время первого опроса вел себя абсолютно спокойно. Он подробно рассказывал, где был и что делал 13 июня, когда средь бела дня пропала Даша. Журналисты уточняют, что еще в самом начале поисков девочки, когда правоохранители беседовали с подозреваемым и его братом, уже тогда у полиции возникло подозрение, что от них что-то скрывают.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нацполиции буквально посекундно восстановили хронологию чрезвычайного происшествия в Ивановке, где была похищена Даша Лукьяненко, которую через шесть дней нашли убитой. Между тем, как она ушла с рынка и моментом похищения прошло не более пяти минут. В полиции предполагают, что девочку убили вскоре после похищения.
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