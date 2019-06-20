Гибель Тымчука: в «Информационном сопротивлении» сделали важное заявление

Украина

После гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, которого обнаружили с огнестрельным ранением головы дома в четверг, 19 июня, в группе «Информационное сопротивление», где погибший был координатором, попросили массмедиа не распространять домыслы о трагедии.

Коллега погибшего — координатор «ИС» Юрий Карин назвал гибель Тымчука невосполнимой утратой и добавил, что «ИС» не прекратит свою деятельность и продолжит «дело, которое было смыслом его жизни».

«Группа „Информационный сопротивление“ искренне благодарна всем, кто выразил нам, родным, близким и друзьям Дмитрия в это трудное время слова поддержки и сочувствия.

Обращаемся к отечественным и зарубежным СМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, с просьбой не распространять домыслы о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением», — пишет Карин на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди версий гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, кроме версии о несчастном случае, рассматривается и версия умышленного убийства.



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