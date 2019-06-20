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Филарет отказался от Томоса и восстановил УПЦ КП
В Киеве на собрании сторонников бывшего патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета (1995−2018 гг.), которое состоялось во Владимирском соборе, являющемся кафедральным храмом киевской епархии ПЦУ приняли решение отказаться от Томоса об автокефалии поместной православной церкви в Украине и восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Об этом сообщило издание «Вести» в своем Telegram-канале.
Также Филарет обратился за поддержкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сторонники патриарха пряняли решение отменить Всеукраинский православный поместный собор, который прошел в Киеве в Софиевском соборе 15 декабря 2018 года.
«Поместный собор заявляет и постановляет, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства», — отмечается в тексте решения, за которое проголосовали на собрании сторонников почетного патриарха.
К тому же, как указано в этом документе, Филарет продолжает считать себя патриархом Киевским и претендует на все имущество и все деньги УПЦ КП, которые теперь ранее перешли к ПЦУ.
Как писали «ФАКТЫ», ранее представители украинской интеллигенции обратились к патриарху Филарету с просьбой перенести обсуждение всех острых вопросов на представительские церковные органы, воздержавшись от публичных дискуссий.
Тем временем, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что в Украине никогда не было патриархов и Филарет им тоже никогда не являлся.
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