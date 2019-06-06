"Не ставьте ваш авторитет под сомнение": укринская интеллигенция обратилась к патриарху Филарету

Общество

Публичные обвинения бывшего патриарха Филарета в отношении предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в нарушении православной традиции и канонов привели к тревоге и неуверенности в среде православных украинцев. Чтобы вернуть уважение к церкви и не допустить разрастания внутренних неурядиц представители украинской интеллигенции обратились к владыке Филарету с просьбой перенести обсуждение всех острых вопросов на представительские церковные органы, воздержавшись от публичных дискуссий либо интервью, которые могут внести сумятицу в среду верующих и потешить недругов государства.

«Мы глубоко уважаем Вас как духовного предводителя не только украинской православной церкви, но и украинской нации, Ваш вклад в духовную и материальную поддержку украинских воинов. Именно поэтому мы хотели бы, чтобы авторитет иерархов украинской православной церкви, в том числе и Ваш безупречный авторитет, не был поставлен под сомнение. Пусть те, кто пытается направлять Вас в ущерб единству нашей церкви, подстрекает к противостоянию внутри нашей церкви, выставляя на суд перед верующими и украинским гражданством, а тем самым подрывая духовные силы нашего народа, дискредитируя пройденный Вами жизненный путь, пусть отойдут от нашего общего святого дела», — приводит выдержку из обращения «Укринформ».

Интеллигенция предостерегает владыку Филарета, что «кремлевское церковноначалие умело организует необходимые для сохранения своего имперского влияния пропагандистские кампании», а «под шумок этой полемики промосковские силы сознательно тормозят переход приходов в Православную церковь Украины».

«Обращаем Ваше внимание на то, что подавляющее большинство разногласий, объявленных в СМИ как признаки раскола (в том числе и вопрос получения патриаршего статуса нашей церкви, формирование состава Синода, отношений с Константинопольской и другими церквями и т. д. ) являются рабочими вопросами. Их последовательное решение возможно в обстановке доброжелательной дискуссии и диалога. …Верим, что Ваша молитва и Ваша мудрость духовного предводителя еще долгие годы будут всем нам напутствием», — такими словами заканчивается обращение.

Среди подписантов: народный артист Украины Тарас Компаниченко, писатели Дмитрий Павлычко, Павел Мовчан, политзаключенные Богдан Горынь, Олесь Шевченко, Василий Овсиенко, участники Собора возрождения Автокефальной церкви Украины Александр Ткачук и Александр Гудыма, почетный академик Академии искусств Украины Николай Жулинский, генеральный директор национального исторического музея Татьяна Сосновская, генеральный директор музея народной архитектуры и быта Оксана Повякель, гендиректор национального музея литературы Галина Сорока, ректор Национального университета «Острожская Академия» Игорь Пасечник, профессора-религиоведы Александр Саган, Анатолий Колодный и Людмила Филипович и другие.

Напомним в декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания, который на тот момент был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета. В ходе Собора в состав новосозданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. В начале января 2019 года новосозданная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Однако 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

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