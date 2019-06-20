Украина

"Шел бы он, этот царь": в Крыму комментируют прямую линию Путина

В оккупированном Крыму, где местные предприниматели в преддверии прямой линии с участием президента РФ Владимира Путина записали обращение с жалобами на гибнущий бизнес, в этом году не организовали уличную трансляцию общения с хозяином Кремля, как это делалось в прошлые годы.

Более того, как сообщает блогер «Крымский бандеровец», на крымских пабликах во всю критикуют Россию за то, что она сделала в Крыму.

«Крым. „Шел бы на куй этот царь“, — ватный керченский паблик комментирует прямую линию с луноликим. На других пабликах полная тишина. На улицах даже нет трансляций, как это было организовано оккупантами в прошлые годы», — пишет блогер в своем Twitter, где он выложил некоторые образчики высказываний крымчан о прямой линии с Путиным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прямую линию с участием Владимира Путина высмеяли карикатурами и фотожабами.



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