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"Шел бы он, этот царь": в Крыму комментируют прямую линию Путина
В оккупированном Крыму, где местные предприниматели в преддверии прямой линии с участием президента РФ Владимира Путина записали обращение с жалобами на гибнущий бизнес, в этом году не организовали уличную трансляцию общения с хозяином Кремля, как это делалось в прошлые годы.
Более того, как сообщает блогер «Крымский бандеровец», на крымских пабликах во всю критикуют Россию за то, что она сделала в Крыму.
«Крым. „Шел бы на куй этот царь“, — ватный керченский паблик комментирует прямую линию с луноликим. На других пабликах полная тишина. На улицах даже нет трансляций, как это было организовано оккупантами в прошлые годы», — пишет блогер в своем Twitter, где он выложил некоторые образчики высказываний крымчан о прямой линии с Путиным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прямую линию с участием Владимира Путина высмеяли карикатурами и фотожабами.
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