Происшествия

Мог стрелять на поражение: в Одессе разгорелся скандал на популярном пляже (видео)

В четверг, 20 июня, утром на популярном одесском пляже «Отрада» возле канатной дороги произошел скандал между арендаторами, представителями мэрии, одесскими депутатами и активистами. Ранее женщина-кассир и охрана в «Отраду» не пускали людей, которые отказывались платить. А арендаторы пляжа угрожали оружием депутатам, которые пытались пройти на территорию. Видео в Facebook опубликовал Юрий Дьяченко.

Он написал, что сегодня общественники пришли проверить устранение недостатков и то, как людей пускают к морю. По его словам, когда рабочие начали сносить забор болгаркой, неизвестные попытались залить генератор водой. Также на пляже появились люди с автоматами.

«На этот раз вышел к нам собственник с автоматом и целью применить огнестрельное оружие на поражение, которого обезоружили впоследствии, пытался мешать демонтажу незаконного забора, препятствующего попаданию на пляж и к воде. Соответствующих документов собственник не предоставил, забор был демонтирован», — пишет Дьяченко.



Как объяснил арендатор, он готов был стрелять людям по ногам, чтобы защитить свою собственность.

Как сообщает Дьяченко, полицию вызвали на место происшествия, однако пока никто не приехал.

Как писали «ФАКТЫ», в Черном море в районе Одессы и Одесской области серьезно загрязнена вода. В последние дни на пляжи Одессы выбрасывает мертвых дельфинов. Есть версия о том, что причиной смерти животных может быть «неестественно зеленая, практически ядовитая вода в Черном море».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter