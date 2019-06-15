Украина

Пляжи Одессы: где можно купаться без угрозы для здоровья

Специалисты Одесской областной лаборатории Минздрава Украины не запретили купаться только на двух из восьми городских пляжей Одессы. Такой вывод сделан на основании проведенных мониторинговых лабораторных исследований состояния качества морской воды в местах массового отдыха, сообщил на сайте департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета.

«Пробы морской воды в определенных контрольных точках на пляжах Одессы — „Отрада“, „Дельфин“ — по санитарно-химическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям», — таков вердикт специалистов.

Отмечается, что экологи регулярно берут пробы морской воды для исследований в контрольных точках рядом с пляжами «Лузановка», «Ланжерон», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег». Однако отобранные там пробы воды оказались не соответствующими санитарным нормам.

Вместе с тем Минэкологии Украины призвало отдыхающих не купаться, а также не употреблять свежую рыбу и морепродукты, в частности мидии, из-за «цветения» моря.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото, свидетельствующие о том, что шокировавшая отдыхающих в Одессе зелень в воде практически исчезла из открытой акватории Одесского залива.

Тем временем на пляжах в аннексированном Крыму не наблюдается ни цветения воды, ни… туристов.

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