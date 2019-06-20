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Оля Фреймут впервые показала родную сестру (фото)
Известная телеведущая Оля Фреймут, удивившая ранее откровенным образом, впервые показала свою младшую сестру Юлию. Вместе они снялись в фотосессии для украинского глянца Harper's Bazaar и дали откровенное интервью.
Оля Фреймут призналась, что у них с Юлией очень близкие отношения, они являются настоящими подругами и доверяют друг другу секреты. Такие отношения у них сложились с детства. Оля уверена, это результат правильного воспитания родителей, которые приучили их с раннего возраста к определенным обязанностям.
«Все начинается с детства. С самого детства родители нас учили держаться вместе. Когда родилась Юля — мне было 10 лет. Мама много работала, поэтому после школы я стирала пеленки, гладила и гуляла с сестрой. Мне доверили ее, как взрослой. И я, как взрослая, взяла на себя эту ответственность, хотя не могу сказать, что радовалась быть няней в таком раннем возрасте. Когда родилась моя Злата, Юле было 14 лет. Она пропустила полгода школы, чтобы быть со мной в Англии, не спать ночами, ухаживая за Златой, пока я лежала в больнице с серьезным диагнозом. Вместе мы переживали взлеты и падения, убегали от подозрительных поклонников, много путешествовали… Впоследствии я стала крестной мамой ее дочки Габриэль, которую люблю не меньше своих детей», — рассказала Оля. .
Юлия говорит, что ее сестра — очень смелая и решительная, поражает своей мудростью и умением принимать быстрые решения.
«Она может одной фразой все разложить по местам. И она женственна. Я видела ее в разных жизненных обстоятельствах и условиях — Оля всегда элегантная и ухоженная», — рассказала Юлия.
Сестры часто меняются вещами. «Только обувь не всегда делим: у Оли 38-й размер ноги, у меня — 35. Но если очень хочется ее туфли, в которые сестра всегда инвестирует кучу денег, то заталкиваю в них вату. Оля же любит мои платья, которые я обычно покупаю где-то в Европе», — призналась Юля и отметила, что Оля на самом деле не отличается практичностью.
«Оля не знает, сколько стоит молоко. И на какой станции метро выйти. Она и метро не знает», — отметила девушка.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Фреймут умилила сеть фото нарядной младшей дочери Евдокии.
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