- 01:05 Десятки человек: названо количество пострадавших в столкновениях под парламентом Грузии
- 00:49 В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука
- 00:35 Порошенко поблагодарил ЕС за продление "крымских" санкций против России
- 20.06 23:30 В Тбилиси тысячи протестующих штурмуют парламент из-за выходки российского депутата
- 20.06 23:27 Мать убийцы 11-летней девочки в Ивановке отказалась от сына
- 20.06 22:58 Ректор КНУ имени Шевченко прибыл к протестующим студентам и пообещал уволить Портнова
- 20.06 22:39 "Европейская солидарность" поддержала протест студентов КНУ имени Шевченко из-за Портнова
- 20.06 22:36 Стало известно, кто продолжит борьбу за пост премьер-министра Великобритании
- 20.06 21:56 Король мошенников, выданный Украиной Франции, за два года выманил 80 млн евро
- 20.06 21:45 Изнемогаем от жары: Алина Гросу показала новое фото с женихом
- 20.06 21:11 "Он — царь, в этом и фишка": стало известно, зачем Путин проводит прямые линии с россиянами
- 20.06 20:35 Самая красивая девушка Украины показала стройную фигуру: соблазнительное фото
Порошенко поблагодарил ЕС за продление "крымских" санкций против России
Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил руководителей европейских государств за решение продлить санкции против Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Приветствую единогласное решение лидеров институтов и государств-членов Европейского Союза продлить на полгода экономические санкции в отношении России за ее продолжающуюся агрессию против Украины», — написал он.
При этом бывший глава государства персонально поблагодарил Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера, лидеров Франции и ФРГ, а также всех европейских союзников Украины за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море.
Петр Порошенко отметил, что обеспечивать консенсус по вопросу санкций становится все труднее, и он сознательно посвятил его решению последние месяцы своей президентской каденции, посещая Брюссель, Берлин и другие европейские столицы.
«Хотя Путин продолжает кичиться о якобы неэффективности санкций, их снятие — заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной», — уверен Петр Порошенко.
Пятый президент уверен, что Украина должна противодействовать таким попыткам активной и креативной дипломатией. Следующее поле боя — саммит «двадцатки» в Осаке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европа продлила еще на год санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Торговые и финансовые ограничения будут действовать до 23 июня 2020 года. Санкции предполагают, что граждане стран ЕС и компании из Евросоюза не могут импортировать продукцию из Крыма, покупать недвижимость или предприятия на полуострове. Также под запретом инвестиции в крымские компании и оказание им услуг. Кроме того, Крым еще на год останется запретной зоной для европейских туристов. В порты аннексированного полуострова не смогут заходить европейские круизные лайнеры (исключение сделано лишь для крайних случаев — например, для терпящих бедствие судов).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.