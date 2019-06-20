Политика

Порошенко отреагировал на известие о решении Конституционного суда по делу о роспуске Рады

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новость о признании Конституционным судом законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

«Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, каким бы оно ни было и как бы ты к нему не относился», — написал Порошенко в Twitter.

Напомним, в четверг, 20 июня, на закрытом заседании КСУ был признан конституционным указ президента Зеленского о досрочном роспуске парламента.

Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко. За такое решение проголосовали 11 судей КСУ, против — 5.

Решение КСУ должны опубликовать в ближайшее время.

Таким образом, досрочные выборы, назначенные на 21 июля, состоятся.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, к его юрисдикции относится только определение конституционности указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Президент Зеленский заявлял, что решение суда будет «однозначным» и внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля. В свою очередь оппоненты Зеленского в Раде настаивали на отсутствии у него оснований для досрочного роспуска парламента.

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