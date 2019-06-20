- 19:01 Таким стоит посвящать голы: самые красивые девушки и жены украинских футболистов
- 18:58 Студенты КНУ имени Шевченко протестуют против того, что Портнов стал профессором в их вузе
- 18:45 В Киеве из-за жары отменили продуктовые ярмарки
- 18:43 Россия уничтожит захваченную украинскую подлодку "Запорожье"
- 18:33 Порошенко отреагировал на известие о решении Конституционного суда по делу о роспуске Рады
- 18:32 Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Европейских игр в Минске
- 18:17 Пограничники устроили резню: подробности конфликта на Буковине
- 18:11 Оправа из кофе, линзы из хлопка: созданные в Украине органические очки покупают во всем мире
- 18:10 Закон Даши Лукьяненко: украинцев призывают подписывать петицию против педофилов
- 18:06 Военкоматы знают, что ловить призывников на улицах нельзя, но продолжают это делать
- 17:43 Украина не может освободить Крым и Донбасс: в США озвучили интересный прогноз по окончанию войны
- 17:40 Дожди и жара: синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели
Порошенко отреагировал на известие о решении Конституционного суда по делу о роспуске Рады
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новость о признании Конституционным судом законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
«Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, каким бы оно ни было и как бы ты к нему не относился», — написал Порошенко в Twitter.
Напомним, в четверг, 20 июня, на закрытом заседании КСУ был признан конституционным указ президента Зеленского о досрочном роспуске парламента.
Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко. За такое решение проголосовали 11 судей КСУ, против — 5.
Решение КСУ должны опубликовать в ближайшее время.
Таким образом, досрочные выборы, назначенные на 21 июля, состоятся.
Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, к его юрисдикции относится только определение конституционности указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Президент Зеленский заявлял, что решение суда будет «однозначным» и внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля. В свою очередь оппоненты Зеленского в Раде настаивали на отсутствии у него оснований для досрочного роспуска парламента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!