В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Украина

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата, координатора группы военных экспертов Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука, тело которого с огнестрельным ранением нашли 19 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.

«Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а в последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти», — рассказала она.

При этом Максимец отметила, что официально версию объявят после проведения всех следственных действий — допросов лиц, имеющих информацию о причине гибели Тымчука, и получения результатов судебных экспертиз.

Также пресс-секретарь прокуратуры Киева отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

«Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего»,— сказала Максимец.

По ее словам, в день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства — пистолет, магазин с патронами, гильзу. Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении — на предмет выявления следов пороховых газов.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека — «погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения — в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было».

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Национальной полиции Украины озвучили ряд рабочих версий смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии уголовного характера, которые, в том числе, будут рассматриваться.

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