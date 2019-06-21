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В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука
Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата, координатора группы военных экспертов Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука, тело которого с огнестрельным ранением нашли 19 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.
«Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а в последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти», — рассказала она.
При этом Максимец отметила, что официально версию объявят после проведения всех следственных действий — допросов лиц, имеющих информацию о причине гибели Тымчука, и получения результатов судебных экспертиз.
Также пресс-секретарь прокуратуры Киева отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.
«Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего»,— сказала Максимец.
По ее словам, в день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства — пистолет, магазин с патронами, гильзу. Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении — на предмет выявления следов пороховых газов.
Максимец подтвердила, что в квартире было два человека — «погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения — в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было».
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Национальной полиции Украины озвучили ряд рабочих версий смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии уголовного характера, которые, в том числе, будут рассматриваться.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.