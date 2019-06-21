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Бывшая жена любовника Собчак полностью обнажилась в Сети
Экс-жена режиссера Константина Богомолова, которого СМИ считают любовником Ксении Собчак — актриса Дарья Мороз — шокировала публику свежим снимком в Instagram. Публика удивилась неожиданным преображением актрисы и откровенностью самого снимка, пишет eg.ru.
На нем 35-летняя Мороз предстала в кадре полностью голой, да еще и в объятиях неизвестного мужчины, тоже не обремененного одеждой. При этом артистка изменила свою обычную короткую стрижку на белокурые локоны, которые сделали ее почти неузнаваемой.
Соблазнительный образ вызвал бурю эмоций у пользователей соцсети. Дарью засыпали восторженными отзывами, посоветовав ей немедленно отрастить волосы, чтобы всегда выглядеть так женственно. Поинтересовались подписчики и личностью молодого красавца, с которым посчастливилось обниматься актрисе, однако Мороз не стала уточнять его имя. Скорее всего, мужчина — модель, приглашенный для фотосессии с артисткой.
Издание напоминает, что Дарья не раз доказывала, что она дама без комплексов и вполне может показаться публике в пикантном наряде, а иногда отваживается и вовсе раздеться перед камерой, как это было, к примеру, в нашумевшем сериале «Содержанки». К тому же после развода с режиссером Константином Богомоловым она уже год как официально свободна, так что вполне может позволить себе оголяться без оглядки на чье-либо мнение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США, и она едва не предстала голой перед публикой.
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