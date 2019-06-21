Украина

Трое за одного: волонтер рассказал о мести ВСУ за погибшего бойца (видео)

Бойцы 54-й бригады отомстили боевикам за гибель побратима на позиция в районе Катериновки (Луганская область). Ранее в сеть выложили видео ликвидации снайпера боевиков под Донецком.

По словам известного волонтера Юрия Мысягина, со стороны боевиков на позиции ВСУ прилетел боеприпас, в результате чего погиб боец бригады — уроженец Днепропетровской области: «Днем это произошло. Вот была абсолютная тишина — абсолютная. Жара, солнце… А потом со стороны российско — террористических войск прилетел боеприпас.»

По его словам, боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й бригады в ответ за гибель своего побратима уничтожила позицию боевиков, находящуюся на расстоянии 400 метров от наших позиций.

«Все „камни с неба“ легли по окопам и рядом. Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и догнали. Расплату прочувствовали все, дошла до каждого. По подтвержденной информации, для троих боевиков война в Украине закончилась», — пишет Юрий Мысягин на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Светлодарской дуге украинские военные метким выстрелом из ПТУРа уничтожили вражескую пулеметную точку.





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