- 11:24 Саакашвили выиграл суд и идет на выборы в Раду
- 11:23 В Одессе на взятках погорел высокопоставленный чиновник Гоструда
- 11:08 Страх и слезы: психолог о закулисье проекта «Голос. Діти»
- 11:03 Среди звезд хип-хопа появился миллиардер: Forbes назвал самых богатых рэперов в мире
- 10:53 Трое за одного: волонтер рассказал о мести ВСУ за погибшего бойца
- 10:30 Скандал в Днепре: учениц исключили из школы из-за неуплаты "добровольных" взносов
- 10:30 Порошенко политически уничтожают, потому что Путин сказал: "С ним договориться не удастся", — Черновол
- 10:24 Влюбленная Ани Лорак похвасталась стройной фигурой
- 10:21 Политика — куда грязнее, чем даже шоу-бизнес: Притула откровенно рассказал о походе в Раду
- 10:00 Малиновский разгругался с «Генком»: за футболистом сборной Украины охотятся итальянские клубы
- 09:57 В пряжках и подтяжках: Ким Кардашьян в смелом образе предстала на обложке японского Vogue
- 09:49 Умер банкир из окружения Путина
Трое за одного: волонтер рассказал о мести ВСУ за погибшего бойца (видео)
Бойцы 54-й бригады отомстили боевикам за гибель побратима на позиция в районе Катериновки (Луганская область). Ранее в сеть выложили видео ликвидации снайпера боевиков под Донецком.
По словам известного волонтера Юрия Мысягина, со стороны боевиков на позиции ВСУ прилетел боеприпас, в результате чего погиб боец бригады — уроженец Днепропетровской области: «Днем это произошло. Вот была абсолютная тишина — абсолютная. Жара, солнце… А потом со стороны российско — террористических войск прилетел боеприпас.»
По его словам, боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й бригады в ответ за гибель своего побратима уничтожила позицию боевиков, находящуюся на расстоянии 400 метров от наших позиций.
«Все „камни с неба“ легли по окопам и рядом. Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и догнали. Расплату прочувствовали все, дошла до каждого. По подтвержденной информации, для троих боевиков война в Украине закончилась», — пишет Юрий Мысягин на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Светлодарской дуге украинские военные метким выстрелом из ПТУРа уничтожили вражескую пулеметную точку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..