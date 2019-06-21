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Саакашвили выиграл суд и идет на выборы в Раду
Михеил Саакашвили, которому весной вернули украинское гражданство, решил баллотироваться в депутаты. Препятствием на пути в Раду стал пункт закона, требующий от кандидатов пятилетнего проживания в Украине. Эту проблему Саакашвили решил через Печерский районный суд Киева.
Саакашвили был выдворен из Украины в Польшу в феврале 2018 года в связи с утратой гражданства. Тем не менее, на заседании Печерского суда Саакашвили и двум его адвокатам удалось убедить судейскую коллегию, что депортация была противоправной. Суд решил подтвердить пятилетнее проживание Саакашвили в Украине и открыть ему дорогу для регистрации кандидатом в депутаты.
«Суд вынес справедливое решение о возможности участвовать в парламентских выборах!» — прокомментировал политик.
Напомним, Саакашвили идет в парламент во главе списка партии «РНС». По мнению политологов, из симпатиков президента Зеленского Саакашвили может резко стать основным противником нового главы государства.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!