Саакашвили выиграл суд и идет на выборы в Раду

Политика

Михеил Саакашвили, которому весной вернули украинское гражданство, решил баллотироваться в депутаты. Препятствием на пути в Раду стал пункт закона, требующий от кандидатов пятилетнего проживания в Украине. Эту проблему Саакашвили решил через Печерский районный суд Киева.

Саакашвили был выдворен из Украины в Польшу в феврале 2018 года в связи с утратой гражданства. Тем не менее, на заседании Печерского суда Саакашвили и двум его адвокатам удалось убедить судейскую коллегию, что депортация была противоправной. Суд решил подтвердить пятилетнее проживание Саакашвили в Украине и открыть ему дорогу для регистрации кандидатом в депутаты.

«Суд вынес справедливое решение о возможности участвовать в парламентских выборах!» — прокомментировал политик.

Напомним, Саакашвили идет в парламент во главе списка партии «РНС». По мнению политологов, из симпатиков президента Зеленского Саакашвили может резко стать основным противником нового главы государства.

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