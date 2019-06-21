- 12:58 Жуткие фарфоровые Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта ужаснули британских покупателей
- 12:58 В Киеве на вход и выход закрыли сразу несколько станций метро
- 12:52 Убийство Даши Лукьяненко: стали известны шокирующие результаты экспертизы
- 12:51 Бойко, Левочкин и другие: журналисты рассказали, кто прилетал в Вену на день рождения Фирташа
- 12:48 На концерте Макса Коржа в Киеве произошла массовая драка
- 12:43 До +36: синоптик рассказала о жаре в выходные дни
- 12:28 В «Челси» нашли новую работу для Петра Чеха
- 12:27 Бросил и уехал: в Крыму в море унесло много людей на "банане"
- 12:24 Обладатель уникального рекорда Фернандо Торрес завершил карьеру: топ-10 голов форварда
- 12:18 Евро дорожает быстрее, чем доллар: что будет дальше
- 12:13 Резиновые сапоги от Chanel: стильная Ирина Шейк на прогулке с дочкой
- 11:57 Селфи-палки лучше оставить дома: украинцам рассказали, как вести себя в Беларуси
В «Челси» нашли новую работу для Петра Чеха (фото)
Легендарный чешский голкипер Петр Чех, объявивший о завершении карьеры игрока по окончании сезона-2018/2019, долго без работы не оставался. Лондонский «Челси», за который вратарь выступал на протяжении 11 лет, с 2004-го по 2015-й, предложил своему бывшему игроку должность технического директора, которую ранее занимал 53-летний Майкл Эменало.
«Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к „Челси“. Хочу помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, достигнутого клубом за последние 15 лет. Я с нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться еще большего успеха в будущем», — сказал Чех в интервью официальному клубному сайту.
Добавим, что в составе «синих» голкипер завоевал 15 трофеев, включая четыре чемпионства АПЛ и один титул Лиги чемпионов. В 2015-м перешел в стан соседей из «Арсенала». По иронии судьбы, свой последний матч в карьере Чех провел как раз против «Челси» в финале Лиги Европы, в котором «канониры» были биты — 4:1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» купил лидера «Челси» за 100 миллионов евро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...