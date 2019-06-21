В «Челси» нашли новую работу для Петра Чеха (фото)

Спорт

Легендарный чешский голкипер Петр Чех, объявивший о завершении карьеры игрока по окончании сезона-2018/2019, долго без работы не оставался. Лондонский «Челси», за который вратарь выступал на протяжении 11 лет, с 2004-го по 2015-й, предложил своему бывшему игроку должность технического директора, которую ранее занимал 53-летний Майкл Эменало.

«Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к „Челси“. Хочу помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, достигнутого клубом за последние 15 лет. Я с нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться еще большего успеха в будущем», — сказал Чех в интервью официальному клубному сайту.

Петр Чех с директором клуба Мариной Грановской

Добавим, что в составе «синих» голкипер завоевал 15 трофеев, включая четыре чемпионства АПЛ и один титул Лиги чемпионов. В 2015-м перешел в стан соседей из «Арсенала». По иронии судьбы, свой последний матч в карьере Чех провел как раз против «Челси» в финале Лиги Европы, в котором «канониры» были биты — 4:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» купил лидера «Челси» за 100 миллионов евро.

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