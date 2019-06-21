Происшествия

Бросил и уехал: в Крыму в море унесло много людей на "банане"

В оккупированном Крыму в открытое море унесло 14 человек (в том числе восемь детей), которые катались на водном аттракционе «банан». Ранее сообщалось, что ливни подтопили одну из «визитных карточек» полуострова — Воронцовский дворец.

Как сообщают «Крым.Реалии», ЧП произошло в районе Алушты, в 800 метрах от берега. Водитель гидроцикла, буксирующий «банан» с отдыхающими, в какой-то момент отцепил его и скрылся в неизвестном направлении. Людей эвакуировали спасатели, взяв унесенных в море на борт катера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попали фото некогда популярных курортов в Крыму, на которых, несмотря на хорошую погоду и недавние длинные выходные, не наблюдалось большого количества отдыхающих.



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