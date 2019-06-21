Украина

Совет судей заявил о давлении со стороны офиса Зеленского: что об этом известно

В Совете судей Украины пожаловались на давление сотрудников аппарата Администрации президента, которые стремятся сорвать заседание, на котором планируется решение вопроса о внеочередном съезде судей. Ранее сообщалось, что Конституционный суд признал соответствующим Основному закону указ президента Зеленского о роспуске Рады.

Об этом сообщил судья Верховного суда, председатель Совета судей Украины Олег Ткачук. «21 июня 2019 в Совете судей Украины запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда Украины и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседание», — говорится в сообщении.

Олег Ткачук, отметивший, что подобные попытки вмешательства были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы АП Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко. «Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», практически весь судейский состав Окружного административного суда Киева не пришел на обязательное квалификационное оценивание — в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) в качестве оправдания судьи предоставили 34 справки о болезни.

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