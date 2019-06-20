Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады, — СМИ

Политика

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Как сообщает theБабель, это решение принято в четверг, 20 июня, на закрытом заседании КСУ.

Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко. За такое решение проголосовали 11 судей КСУ, против — 5.

Информацию о признании указа Зеленского законным подтвердил в своем Telegram-канале и депутат Верховной Рады Мустафа Найем.

Решение КСУ опубликуют в ближайшее время.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил о роспуске Верховной Рады. Президент подписал указ о прекращении полномочий парламента и его роспуске 21 мая, после консультаций с председателями фракций. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил, что у КСУ нет доказательств существования коалиции в Раде после 2016 года.

11 июня Конституционный суд начал рассматривать дело о конституционности указа президента о роспуске парламента. На заседании выступил и сам Зеленский.

Зеленский был уверен, что Конституционный суд признает его решение о роспуске Верховной Рады законным.

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