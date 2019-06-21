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"Кернес сбежал": в харьковском горсовете отказались говорить о возвращении проспекту имени Жукова
Мэр Харькова Генадий Кернес, а также секретарь харьковского горсовета не стали общаться с журналистами по поводу решения вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
Об этом в социальных сетях сообщает народный депутат Украины Владимир Арьев, который вместе с телеведущим Виталием Гайдукевичем приехал в Харьков. «Как принимать противозаконные решения, то все они бравые смелые. Как мы приехали — спрятались как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, а не голосовал, не подписывал. А ответственные чувствуют, что у них будут проблемы», — пишет народный депутат.
По словам Владимира Арьева, депутаты сделали зло своему городу. «В Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после решения городских властей Харькова полиция открыла уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. К правоохранителям обратился депутат Харьковского горствета, который считает, что в действиях депутатов и чиновников, поддержавших возвращение проспекту имени Жукова, могут содержаться признаки уголовного правонарушения. Речь идет о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..